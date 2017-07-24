Pro Rodeo Series — Week 7: July 22, 2017 | SteamboatToday.com

Pro Rodeo Series — Week 7: July 22, 2017
July 24, 2017
Week 7 — July 22, 2017
TOTAL PAYOUT — $24,368.60
BAREBACK RIDING
Place, Name, Location, Amount
1/2 Chance Ames Big Piney, WY $421.12
1/2 Rio Lee Tucson, AZ $421.12
3 Zach Hibler Wheeler, TX $240.64
4 Jesse Anderson Lake Charles, LA $120.32
SADDLE BRONC RIDING
Place, Name, Location, Amount
1 Ross Griffin Tularosa, NM $616.64
2 JC DeSaveur Roberts, MT $462.48
3 Tyler Turco Franktown, CO $308.32
4 Mason Mardesich Fowler, CO $154.16
PERMIT BULL RIDING
Place, Name, Location, Amount
1 Garrett Uptain Craig, CO $560.32
2 Ground $840.48
TIE DOWN ROPING
Place, Name, Location, Amount
1 Seth Hall Albuquerque, NM $658.00
2 Wyatt Hunter Neola, UT $493.50
3 Ryan Belew La Junta, CO $329.00
4 Ty Gifford Weatherford, TX $164.50
BARREL RACE
Place, Name, Location, Amount
1 Stacey Smallwood Laramie, WY $786.96
2 Julie Haskins Maybell, CO $684.32
3 Aimee Kay Bluff Dale, TX $581.67
4 Sherri Barnes Pilot Point, TX $479.02
5 Marley Hammer Burns, CO $376.37
6 Jennifer Hiler Greeley, CO $273.72
7 Cambra Smith Hico, TX $171.08
8/8 Kelley Schnaufer Pueblo, CO $34.21
8/8 Cheryl Kennedy Bennett, CO 34.21
STEER WRESTLING
Place, Name, Location, Amount
1 Jesse Jolly Agate, CO $658.00
2/3 Kalane Anders Bayard, NE $411.25
2/3 Beau Clark Cheyenne, WY $411.25
4 Casey Barnes Maybell, CO $164.50
JUNIOR BARREL RACE
Place, Name, Score
1 Mya Randall 17.99
2 Cylee Dunsmore 18.83
3 Deana Wood 18.98
4 Leah Wood 20.11
PEE WEE BARREL RACE
Place, Name, Score
1 Kasey Singer 32.06
TEAM ROPING
Place, Member 1, Member 2, Paid each
1 Clayton Van Aken Cullen Teller $1,533.38
2 Seth Hall Victor Aros $1,269.00
3 Shay Carroll Nano Garza $1,004.63
4 Cory Smothers Seth Jones $740.25
5/6 Nick Pullara Shawn Darnall $246.75
5/6 Calvin Brevik Kory Bramwell $246.75
5/6 Brian Dunning T W Wilson $246.75
REGIONAL TEAM ROPING
Place, Member 1, Member 2, Amount
1 Garrett Uptain Wyatt Uptain $400.00
2 Joe Wood T J Toon $300.00
3 Fred Hunter Kolton Hunter $200.00
4 Shawn Darnall Erin Darnall $100.00