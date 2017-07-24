 Pro Rodeo Series — Week 7: July 22, 2017 | SteamboatToday.com

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Pro Rodeo Series — Week 7: July 22, 2017

Week 7 — July 22, 2017

TOTAL PAYOUT — $24,368.60

BAREBACK RIDING

Place, Name, Location, Amount

1/2 Chance Ames Big Piney, WY $421.12

1/2 Rio Lee Tucson, AZ $421.12

3 Zach Hibler Wheeler, TX $240.64

4 Jesse Anderson Lake Charles, LA $120.32

SADDLE BRONC RIDING

Place, Name, Location, Amount

1 Ross Griffin Tularosa, NM $616.64

2 JC DeSaveur Roberts, MT $462.48

3 Tyler Turco Franktown, CO $308.32

4 Mason Mardesich Fowler, CO $154.16

PERMIT BULL RIDING

Place, Name, Location, Amount

1 Garrett Uptain Craig, CO $560.32

2 Ground $840.48

TIE DOWN ROPING

Place, Name, Location, Amount

1 Seth Hall Albuquerque, NM $658.00

2 Wyatt Hunter Neola, UT $493.50

3 Ryan Belew La Junta, CO $329.00

4 Ty Gifford Weatherford, TX $164.50

BARREL RACE

Place, Name, Location, Amount

1 Stacey Smallwood Laramie, WY $786.96

2 Julie Haskins Maybell, CO $684.32

3 Aimee Kay Bluff Dale, TX $581.67

4 Sherri Barnes Pilot Point, TX $479.02

5 Marley Hammer Burns, CO $376.37

6 Jennifer Hiler Greeley, CO $273.72

7 Cambra Smith Hico, TX $171.08

8/8 Kelley Schnaufer Pueblo, CO $34.21

8/8 Cheryl Kennedy Bennett, CO 34.21

STEER WRESTLING

Place, Name, Location, Amount

1 Jesse Jolly Agate, CO $658.00

2/3 Kalane Anders Bayard, NE $411.25

2/3 Beau Clark Cheyenne, WY $411.25

4 Casey Barnes Maybell, CO $164.50

JUNIOR BARREL RACE

Place, Name, Score

1 Mya Randall 17.99

2 Cylee Dunsmore 18.83

3 Deana Wood 18.98

4 Leah Wood 20.11

PEE WEE BARREL RACE

Place, Name, Score

1 Kasey Singer 32.06

TEAM ROPING

Place, Member 1, Member 2, Paid each

1 Clayton Van Aken Cullen Teller $1,533.38

2 Seth Hall Victor Aros $1,269.00

3 Shay Carroll Nano Garza $1,004.63

4 Cory Smothers Seth Jones $740.25

5/6 Nick Pullara Shawn Darnall $246.75

5/6 Calvin Brevik Kory Bramwell $246.75

5/6 Brian Dunning T W Wilson $246.75

REGIONAL TEAM ROPING

Place, Member 1, Member 2, Amount

1 Garrett Uptain Wyatt Uptain $400.00

2 Joe Wood T J Toon $300.00

3 Fred Hunter Kolton Hunter $200.00

4 Shawn Darnall Erin Darnall $100.00