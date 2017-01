Steamboat Springs High School announces 1st semester honor roll.

Steamboat Springs High School has announced its honor roll for the first semester of the 2016-17 school year. Honor roll students include the following

Freshmen: Elise Barbier, John Barkal, Charles Becvarik, James Berntsen, Samuel Brown, Michael Buccino, Casey Buchanan, Alellie Jhoie Calara, Alexandria Campbell, Marina Chavez Mendoza, Micah Clark, Maggi Congdon, Madeleine Craigen, Maecey Crocker, Caelan Daly, Leo Davies, Anna Dean, Cisco DelliQuadri, Jessica Diehl, Ngoc Dinh, Ayla Doyle, Grace Drobek, Lauren Eck, Lauren Ehrlich, Alison Famulare, Emma Fortson, Wade Fortson, Cole Gedeon, Bantle Gibbs, Morgan Graham, Sydney Graham, Annmarie Hackworthy, Sarah Hannaway, Connor Hansen, Ethan Hansen, Tucker Havel, Ruby Hayes, Daniel Hernandez, Riley Hodges, Cody Holm, Tristen Hubler, Sean Janka, Delaney Johnston, Samuel Jones, Kyle Kagan, Kevin Kaster, Makenna Keyek, Jon Kolvereid, Samantha Kucera, Kirra Kusy, Katie Lake, Lily Larson, Madison Lee, Timothy Lee, Janie Linford, Shilo Lottes, Brayden MacDougall, Griffin Maltby, Finnuala Marsh, Jaycee May, Julia McCarthy, Fiona McClure, Gwenyth McParland, Emmalyn Meyer, Margaret Miller, Kyle Nilsson, Lydia Noble, Lydia Noble, Alexa Paoli, Jade Peed, Alfredo Perez, Bianca Perez, Morgan Perlman, Raffaela Pietras, Molly Quinn-Clynes, Gabriel Rabanal, Elena Rawlings, Axel Rios Gutierrez, Tanner Ripley, Brittney Rodriguez-Barragan, Spencer Romig, Sloan Russell, Bruce Ruth, Elizabeth Ruzicka, Madeline Sabin, Prasamsha Sapkota, Morgan Sauerbrey, Allison Schlicht, John Slowey, Remy St Pierre, Kelly Strotbeck, Kyle Taulman, Ava Thiel, Ernest Thiel, Jack Thompson, Leona Thurston, Madison Truong, Reece Underhill, Lillian Van Ness, Jordan Walker, Isaac Waters, Ingrid Wedel, Shelbee Weiss, Jacy Werner, Megan Willson and Sarah Wittemyer

Sophomores: Anna Allsberry, Tyler Anderson, Armando Arceo Lopez, Emily Armstrong, Sarah Axtell, Gabriela Barrientos, Abigail Berlet Brooks Birkinbine, Winter Boese, Isabelle Boniface, Julian Bowman, Parker Brown, Madeline Brusky Murphy, Eric Casey, Quinn Connell, Whitney Couchoud, Grace Creamer, Gabriel Davis, Geidy Delgadillo, Benjamin Dickson, Kai Doyle, Elizabeth Dumke, Bella Eckburg, Melissa Farias-Guzman, Lily Fox, Miri Frasier, Bennett Gamber, Waverly Gebhardt Jacob Gilbertson, Kieran Hahn, Anas Hammad, John Hannaway, Paige Hansen, Avery Harrington, Sarah Heckel, Lincoln Hildebrand, Benjamin Hoefer, Gretchen Jacobs, Benjamin James, Johnathon Kaminski, Tia Kavanaugh, Matthew Kempers, Kandice Kittinger, Katelyn Kline, Rachelle Koly, Allison Kunkel, Charles Leech, Ford Louden, Roy Lundeen, Jackson Lynch, Samantha Marten, John Martin, Richard Miles, Alicia Mitchell, McAllan Moody, Delaney Moon, Taylor Moore, Aubrey Morrison, Tallak Myhre, Anna Nell, Andrew Petersen, Corey Petix, Cole Puckett, Soria Rabanal, Isabel Rillos, Jack Rotermund, Megan Salyer, Addison Sandvik, Colton Sankey, Macayla Scheidt, Spencer Schlegel, Chase Seymour, Trey Seymour, Lucia Shimek, Caitlin Smith, Riley Smith, Lily Starkey, Patrick Sumner, Ryley Traverse, Cedar Turek, Emma Ward and Lucy Wilson.

Juniors: Shay Adamo, Brenden Andrews, Mya Archuleta, Kelsy Armstrong, Jake Berry, Luke Borgerding, Bridger Boyd, James Bradley, Jacquelyn Brown, Olivia Butler, James Colfer, Julia Congdon, Madison Cosgrove, Sadie Cotton, Matai Curzon, Kailee Davis, Parker DeMara, Amber Elliott, Cruz Erickson, Hunter Esswein, Annika Fahrner, Micah Feeley, Olivia Flake, Raine Fox-Welch, Wyatt Gebhardt, Julia Gibbs, Zachary Gollnick, Ruth Gorrell, Autumn Graham, Lauren Graham, Theodore Hansen, Hannah Heil, Sarah Heineke, Robert Hellyer, Jordyn Hetrick, Olivia Hobson, Katelyn Ibarra, Lily Idzahl, Hayden Johnson, Noel Keeffe, Jordan Klouw, Elise Kolvereid, Samantha Kyprios, Samantha Lee, Harriet Leeson, Teagan Ludwick, Curtis Maltby, Kally May, Hannah McCreight, Payton McElhiney, Christa Metzler, Sarah Meyer, Sarah Miller, Zachary Miller, Danielle Morris, Margaret Morton, Quintin Morton, Sarah Nilsson, Jason Oehme, Amanda Perlman, Kelly Petix, Lana Pivarnik, Grant Pohlman, Loren Requist, Olivia Requist, Mackenzie Reynolds, Elizabeth Roach, Zachary Roach, Taylor Rogers, Jonathan Ruehle, Maria Santiago, Maxwell Sauerbrey, Gillian Scheer, Emma Scofield, Tenzing Sherpa, Natalie Simon, Meagan Skolnick, McKinley Skov, Amy Speer, Hanna Spence, Ashley Spiegel, Rose Stahl, Zoe Stewart, Annaliese Stillman, Jack Strotbeck, Sven Tate, Henry Tisch, Paige VanArsdale, Elijah Vargas, Keelan Vargas, Zoe Walsh, Quintin White, Este Wilkinson and Thyme Zuschlag.

Seniors: Jennifer Adler, Margaret Anderson, Silas Axtell, Alexis Balgenorth, Brooke Banning, Evan Barbier, Dane Bessette, Madeline Boucher, Kyle Boyer, Coriah Brewster, Brittany Brown, Hunter Brundridge, Brooke Buchanan, Anna Burkholder, Leah Caragol, Alexander Coffey, Carson Compos, Nolan Connell, Gillian Cook, Emi Costantini, Ellen Crouch, Lauren Day, Esther DelliQuadri, Tanner DeMara, Patrick Dillon, Macaulley Dumke, Raya Duryea, Chase Erskine, Isabel Feldmann, Mea Fisher, Lyta Foulk, River Fox-Welch, Keala Fraioli, Carolina Garcia Armendariz, Mayana Gibbs, Oscar Gilbert, Bryan Gilbertson, Maura Glynn, Sierra Good, Lucas Gumbiner, Mary Hackworthy, Kayla Haggarty, Liam Hahn, Matthew Hansen, Charles Harrington, Mary Henry, Adam Hoffman, Oskar Janin, Grant Janka, Luke Jankoski, McKenyon King, Zoe Kirchner, Hannah Kline, Samantha Koepfer, Skylar Leeson, Sedona Lewis, Kady Look, Daniela Lujano, Elizabeth Lukens, Max Lynch, Andrew McCawley, William McConnell, Hadley McGee, Jack McNamara, Andrew Mitchell, Mikala Mueller, Caitlin Musselman, Colin Musselman, Hallie Myhre, Emma Nelson, Colton Pasternak, Sean Portman, Quincey Pugh, Trevor Pyle, Wyatt Reynolds, Elizabeth Rohde, Braden Ross, Leah Rowse, Kelly Ryan, Jessica Sandvik, Tucker Sanford, Nolan Sankey, Matthew Schmalz, Gabriella Seng, Jett Seymour, Charles Smith, Kellyn Stanhope, Samantha Stevenson, Erik Summers, Jacob Taulman, Tyler Terranova, Emily Thompson, Madeleine Thompson, Riley Toye, Sage Turek, Abigail Vandergraaff, Michael VanHara, Kolton Voeltzel, Mariah Walker, Mackenzie Ward, Sydney Weber, Emily Wertz, Peter Wharton, Julia Wong, Cassett Yeager and Ellie Zwak.